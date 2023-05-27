В Саратовской области девочка за рулем мопеда погибла после аварии с «Газелью»
Несовершеннолетняя девочка за рулем мопеда погибла, столкнувшись с «Газелью» в селе Перелюб Саратовской области. Об этом сообщили 27 мая в управлении ГИБДД по Саратовской области.
ДТП произошло вечером на пересечении улиц Советской и Чкаловской. Там столкнулись «Газель» и мопед под управлением 14-летнего подростка, уточняет ТАСС.
После аварии ее и еще одну 15-летнюю пассажирку доставили в больницу.
Ранее в этот день в Москве на улице Борисовские Пруды возле дома 14 столкнулись мотоцикл и три автомобиля.