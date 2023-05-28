Путин поздравил военных и гражданский персонал с Днем пограничника

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что российские пограничники — потомки поколения, сокрушившего нацизм.

Как отметил президент, пограничники и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг.

«Вы — потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляете пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносите весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развития приграничного сотрудничества, ведете борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекаете диверсии и террористические акты», — сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника.

По словам российского лидера, служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почетной. В основе Дня пограничника лежат многовековые героические традиции мужества и доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу.

Как указал Путин, пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов. Он напомнил, что в случае нападения врага они первыми «решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года». Президент заявил, что россияне никогда подвиг героев Великой Отечественной войны.

Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Он отметил, что сотрудники погранслужбы РФ будут использовать все средства, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны. Президент поблагодарил пограничников за добросовестную службу и отдельно выделил тех, кто участвует в спецоперации. Он выразил уверенность, они и впредь будут действовать самоотверженно.

Накануне первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что погранслужба ФСБ России отмечает возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках госграницы Российской Федерации. По его словам, провокации возможны в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Кулишов отметил, что обстановка на остальных участках государственной границы России остается динамичной: на ее развитие преимущественное влияние оказывает деятельность США и их союзников.