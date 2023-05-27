Погранслужба ФСБ предупредила о рисках провокаций на участках госграницы России

Погранслужба ФСБ России отмечает возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках госграницы Российской Федерации. Об этом 27 мая сообщил первый замдиректора-руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Наблюдается рост активности иностранных спецслужб <...>, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы», — сообщил он в интервью ТАСС.

Кроме того, по его словам, провокации возможны в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Кулишов отметил, что обстановка на остальных участках государственной границы России остается динамичной: на ее развитие преимущественное влияние оказывает деятельность США и их союзников.

Ранее, 25 мая, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад, по сути, ведет против России и Белоруссии необъявленную войну.

В начале декабря 2022 года, президент России Владимир Путин отмечал, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.