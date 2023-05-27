Сотрудники аэропорта Хитроу устроили пикет с требованием повысить зарплату

Сотрудники аэропорта Хитроу бастуют третий день подряд, сообщает агентство Reuters. Рабочие устроили пикет на лужайке перед аэропортом, передает телеканал «Известия». Сотрудники аэропорта требуют повысить зарплату на 10%. Британцы жалуются на резкий рост цен в стране. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов. Увеличилось время проверки ручной клади.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.