Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ

Ассистент на основе искусственного интеллекта (ИИ) сможет заменить большинство сервисов, даже привычный поисковик. Об этом заявил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс на мероприятии Goldman Sachs и SV Angel в Сан-Франциско на тему ИИ.

«Кто бы ни создал такого личного агента, это по-настоящему стоящая технология, потому что вы никогда больше не зайдете на сайт поисковика, вроде Google, вы никогда снова не зайдете на Amazon», — цитирует его новостной портал телеканала CNBC.

В настоящий момент такого цифрового помощника не существует — но уже в ближайшем будущем он может появиться, считает Гейтс. По его словам, он будет полностью адаптирован под человека, его темп, привычки. В конечном счете ассистент сможет упростить человеку жизнь.

Продолжая, сооснователь Microsoft добавил, что с вероятностью 50 на 50 следующий прорыв в области ИИ станет стартапом или технологическим гигантом.

Говоря о своей корпорации, он отметил, что будет расстроен, если Microsoft не приложит к этому проекту руку. Однако Гейтс уже заприметил пару перспективных стартапов, в том числе от Inflection (эта компания разработала чат-бота Pi на основе ИИ).

Гейтс резюмировал, что перед тем, как этот универсальный помощник будет готов для массового использования, должно пройти время.

Ранее, 14 мая, британский ученый Стюарт Рассел заявил, что появление и развитие искусственного интеллекта может грозить человечеству катастрофой. По его мнению, дело в том, что человек допустил ошибку в самом начале разработок ИИ, четко не решив, для чего именно нужен этот интеллект.