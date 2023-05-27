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Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ

Билл Гейтс: ассистент на основе ИИ заменит людям большинство сервисов, в том числе поисковики
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Ассистент на основе искусственного интеллекта (ИИ) сможет заменить большинство сервисов, даже привычный поисковик. Об этом заявил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс на мероприятии Goldman Sachs и SV Angel в Сан-Франциско на тему ИИ.

«Кто бы ни создал такого личного агента, это по-настоящему стоящая технология, потому что вы никогда больше не зайдете на сайт поисковика, вроде Google, вы никогда снова не зайдете на Amazon», — цитирует его новостной портал телеканала CNBC.

В настоящий момент такого цифрового помощника не существует — но уже в ближайшем будущем он может появиться, считает Гейтс. По его словам, он будет полностью адаптирован под человека, его темп, привычки. В конечном счете ассистент сможет упростить человеку жизнь.

Продолжая, сооснователь Microsoft добавил, что с вероятностью 50 на 50 следующий прорыв в области ИИ станет стартапом или технологическим гигантом.

Говоря о своей корпорации, он отметил, что будет расстроен, если Microsoft не приложит к этому проекту руку. Однако Гейтс уже заприметил пару перспективных стартапов, в том числе от Inflection (эта компания разработала чат-бота Pi на основе ИИ).

Гейтс резюмировал, что перед тем, как этот универсальный помощник будет готов для массового использования, должно пройти время.

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Ранее, 14 мая, британский ученый Стюарт Рассел заявил, что появление и развитие искусственного интеллекта может грозить человечеству катастрофой. По его мнению, дело в том, что человек допустил ошибку в самом начале разработок ИИ, четко не решив, для чего именно нужен этот интеллект.

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