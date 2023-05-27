Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Васильев

Олимпийский чемпион 1992 года по гандболу в составе объединенной команды бывших республик СССР Игорь Васильев умер в возрасте 57 лет. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

«Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — говорится в заявлении пресс-службы.

О причинах смерти не сообщается.

Васильев родился в Волгограде. Кроме победы на олимпиаде в Барселоне (1992 год), в составе сборной России он стал чемпионом мира (1993) и серебряным призером европейского первенства (1994). Вместе с волгоградским «Каустиком» он выиграл чемпионат России (1996).