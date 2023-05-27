Автомобилист насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Сибирском тракте 22-летний мужчина сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом 27 мая сообщило издание E1.RU со ссылкой на ГИБДД города.

Инцидент произошел накануне вечером. Водитель Volkswagen Polo рассказал, что двигался по дороге «со скоростью 60 км/ч, неожиданно справа на проезжую часть вышел мужчина», передает издание. Попытка предпринять экстренное торможение не удалась. Мужчина скончался до приезда скорой.

По факту ДТП проводится расследование.

Накануне в Красноярске произошло массовое ДТП с участием 12 машин и «КамАЗа». После столкновения грузовик перевернулся. Очевидцы произошедшего утверждают, что водителю грузовика стало плохо за рулем. О пострадавших информации пока не было. Обстоятельства случившегося уточняются.