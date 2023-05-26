Массовое ДТП с участием 12 машин и «КамАЗа» произошло в Красноярске

В Красноярске на улице Пограничников произошло массовое ДТП. Столкнулись 12 автомобилей и «КамАЗ». После столкновения грузовик перевернулся.

О случившемся сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на очевидцев. Они утверждают, что водителю грузовика стало плохо за рулем.

О пострадавших информации пока не было. Обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают инспекторы.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что Московская кольцевая автодорога стала лидером среди трасс с самым большим количеством автомобильных аварий в столице по итогам I квартала 2023-го. На нее приходится почти 6% от всех ДТП в городе. В топ-5 также вошли Варшавское шоссе, проспект Мира, Дмитровское шоссе и шоссе Энтузиастов.