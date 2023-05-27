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Ростовчанина Манукина, обвиненного в убийстве отца, экстрадировали из Черногории в РФ

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Власти Черногории по запросу России экстрадировали жителя Ростова-на-Дону, насмерть забившего своего отца в декабре 2016 года и сбежавшего из страны. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Как полагает следствие, в декабре 2016 года житель Ростова-на-Дону Алексей Манукин в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникшей ссоры нанес своему отцу множественные удары руками и ногами в область головы и туловища», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался, а Манукин скрылся от правоохранительных органов.

В январе 2021 года он был объявлен в международный розыск и уже в апреле того же года задержан на территории Черногории. Обвиняемого доставили в Россию транзитом через Турцию.

Манукина экстрадировали для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело будет рассмотрено Пролетарским районным судом Ростова-на-Дону.

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