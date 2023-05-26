Селин Дион отменила тур по Европе

Канадская певица Селин Дион отменила европейское турне из-за неизлечимой болезни. Об этом 26 мая сообщил сайт исполнительницы.

Артистка должна была выступить в десятках европейских городов с 2023 по 2024 год.

«С огромным разочарованием мы объявляем об отмене мирового турне Courage», — говорится в сообщении.

Приводятся слова певицы, которая отмечает, что ей «жаль снова разочаровывать» поклонников.

«Я очень много работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты на 100% готов», — подчеркнула она.

Дион добавила, что постоянно откладывать выступления несправедливо по отношению к фанатам, поэтому лучше их отменить.

Деньги, потраченные на билеты, будут возвращены в точках их продажи.

В рамках тура Дион должна была выступить, в частности, в Норвегии, Англии, Ирландии, Венгрии, Дании и Германии.

В декабре 2022 года певица рассказала о редкой неизлечимой болезни, из-за которой отменила свои концерты. Недуг стал причиной мышечных спазмов, от которых страдает исполнительница.