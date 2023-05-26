В Уссурийский заповедник выпустили первых дальневосточных леопардов

Самца и самку дальневосточного леопарда переселили в Уссурийский заповедник. Спящих хищников поочередно доставили на новую территорию. Сейчас за леопардами следят с помощью спутниковых ошейников. Ранее животные обитали на территории национального парка «Земля леопарда». Это первая в мире транслокация такого редкого вида хищников, которая является частью проекта реинтродукции дальневосточного леопарда, передает телеканал «Известия». Его цель в долгосрочной перспективе — создать новую популяцию численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях. Первых переселенцев решили назвать Адамом и Евой.

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