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31 мая — Всемирный день блондинок: как у белокурых дам появился свой праздник

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Stefan Schurr
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Ежегодно в мире 31 мая отмечают необычный праздник — Всемирный день блондинок. Он появился в качестве ответа на распространенные шутки о женщинах и девушках с белокурой шевелюрой. Необычное торжество снискало популярность на Западе и пришло в Россию — о его истории и традициях читайте в материале «Известий».

Всемирный день блондинок – 2023 — история

Популярность женщин-блондинок в мире шоу-бизнеса сыграла с дамами злую шутку — в XX веке в США, а затем и в других странах распространился стереотип, что белокурые волосы характеризуют их обладательницу как особу легкомысленную и недалекую. В обществе стали распространяться анекдоты, и даже с экранов телевизоров раздавались шутки про блондинок.

Это привело к проявлениям сексизма по отношению к светловолосым женщинам. Их умственные способности начали принижать, даже если белокурая дама имела хорошее образование и работала на серьезной должности. Участились случаи неуважения со стороны мужчин, и блондинки стали встречать препятствия на пути карьерного продвижения.

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Тогда девушки сформировали общественное движение в защиту прав светловолосых представительниц прекрасного пола. У них появилась даже собственная организация — Международная ассоциация блондинок.

Заговорили женщины и о празднике, призванном бороться с несправедливым стереотипом. Впервые торжественные мероприятия прошли в июле 2001 года, когда в прокат вышла американская комедия «Блондинка в законе» о девушке, которая бросила вызов общественному мнению.

А в 2003 году ассоциация обратилась к ЮНЕСКО, призывая вывести праздник на международный уровень. И хотя не все члены объединения поддержали инициативу, торжество обрело популярность, а его традиции стали распространяться по миру. Праздник решили отмечать 31 мая, на следующий день после Международного дня феминизма. В 2006 году первые празднования прошли и в России.

Всемирный день блондинок – 2023 — традиции

В день праздника в центре внимания оказываются женщины-знаменитости со светлым цветом волос — они дают интервью, делятся собственным опытом борьбы со стереотипами и даже принимают участие в интеллектуальных играх.

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Кроме того, блондинки-активистки устраивают целые тематические мероприятия в защиту своих прав: концерты, фестивали и флешмобы. В соцсетях также активно обсуждают тему стереотипов, а белокурых подруг и возлюбленных поздравляют близкие.

В России проходит единственная в мире церемония вручения премии для блондинок — «Бриллиантовой шпильки». Ее номинантками становятся блондинки, чьи успехи в работе и личной жизни стали самыми обсуждаемыми в прошедшем году.

А 14 мая во многих странах отмечали еще один «женский» праздник — День матери. По всему миру люди выражали своим матерям любовь и благодарность, а «Известия» познакомили читателей с историей и традициями праздника.

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