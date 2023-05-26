Производитель шин Michelin продал российский бизнес

Французская компания Michelin, которая занимается производством автомобильных шин, продала российские активы дистрибьютору ряда шинных брендов ― «Пауэр Интернэшнл-шины». Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Michelin.

Таким образом, российский дистрибьютор приобрел активы производственной компании Michelin, в который входят ООО «Мишлен», шинный завод в Давыдове Московской области и Camso CIS ― компания, которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

Аналитики «СПАРК-Интерфакс» сообщают, что годовой оборот российского представительства Michelin, существовавшего с 1997 года, в 2021 году был более 39 млрд рублей, а в 2022 году оборот снизился до 14,5 млрд рублей. Также известно, что выручка компании «Пауэр Интернэшнл-шины» в 2022 году превысила 31 млрд рублей.

22 мая многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкой компании по производству шин Continental AG. По итогам сделки холдинг S8 Capital получил завод в Калужской области, мощность которого позволяет выпускать до 4 млн шин в год. Кроме того, частью сделки с Continental стало приобретение компании — дистрибьютора готовой продукции.

Тем временем производство шин на бывшем заводе Continental продолжается, а более 1,1 тыс. рабочих мест не находятся под угрозой сокращения.