Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ заявили о наличии у следствия данных о причастности Украины ко взрывам на СП
Общество
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Экономика
Путин предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательства в РФ
Мир
Канада передаст Киеву более 40 авиационных ракет AIM-9
Мир
МИД РФ возложил на Швецию ответственность за закрытие консульств
Экономика
Путин указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш
Мир
В Германии признались в просьбе к КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине
Мир
Опрос в Турции предрек Эрдогану победу во втором туре президентских выборов
Экономика
Путин пообещал продолжить снижать административную нагрузку на бизнес
Экономика
Названы последствия при отсутствии решения по потолку госдолга в США
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области
Общество
Обладателям серебряной медали предложили давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Производитель шин Michelin продал российский бизнес

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору «Пауэр Интернэшнл-шины»
0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская компания Michelin, которая занимается производством автомобильных шин, продала российские активы дистрибьютору ряда шинных брендов ― «Пауэр Интернэшнл-шины». Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Michelin.

Таким образом, российский дистрибьютор приобрел активы производственной компании Michelin, в который входят ООО «Мишлен», шинный завод в Давыдове Московской области и Camso CIS ― компания, которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

Аналитики «СПАРК-Интерфакс» сообщают, что годовой оборот российского представительства Michelin, существовавшего с 1997 года, в 2021 году был более 39 млрд рублей, а в 2022 году оборот снизился до 14,5 млрд рублей. Также известно, что выручка компании «Пауэр Интернэшнл-шины» в 2022 году превысила 31 млрд рублей.

Где деньги на резину: в России снизился спрос на летние шины
Как россияне экономят, с помощью каких уловок их обманывают и почему не стоит растягивать срок службы покрышки

22 мая многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкой компании по производству шин Continental AG. По итогам сделки холдинг S8 Capital получил завод в Калужской области, мощность которого позволяет выпускать до 4 млн шин в год. Кроме того, частью сделки с Continental стало приобретение компании — дистрибьютора готовой продукции.

Тем временем производство шин на бывшем заводе Continental продолжается, а более 1,1 тыс. рабочих мест не находятся под угрозой сокращения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023