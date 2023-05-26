В России начался основной период сдачи ЕГЭ

В РФ стартовал основной период сдачи единого госэкзамена. На первом этапе проверяют знания по литературе, химии и географии. В этом году ЕГЭ будут сдавать свыше 700 тыс. человек. Хабаровские выпускники школ уже написали работы по химии, передает телеканал «Известия». Многие ребята заранее приехали на пункты сдачи экзамена. К итоговой проверке знаний готовились с начала учебного года. Сталина Трофименко уже выбрала будущую профессию.

«Планирую поступать на биоэколога, это бакалавриат, и дальше хочу в магистратуру, отучиться, может быть, на какую-то... в общем, хочется заниматься лаборантской деятельностью», — прокомментировала ученица средней школы № 32 г. Хабаровска Сталина Трофименко.

Первыми ЕГЭ на выбор написали выпускники школ на Камчатке. В основной период госэкзамены сдадут свыше 1,5 тыс. участников. Самый популярный предмет по выбору — обществознание, его напишут больше 900 человек. Основной этап сдачи ЕГЭ продлится с 26 мая до 1 июля. Дополнительные дни написания экзаменов — с 6 до 19 сентября.

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