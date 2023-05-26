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Кэмерон заявил о начале работы над сценарием для «Терминатора»

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Фото: Global Look Press/AdMedia/Billy Bennight
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Канадский режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале работы над новой частью франшизы «Терминатор». Об этом написало издание World of Reel 25 мая.

Кинематографист подчеркнул, что начал писать сценарий еще три месяца назад. Кэмерон подчеркнул, что не планирует спешить с завершением работы над проектом. « [Кэмерон] хочет посмотреть, как будет развиваться ИИ (искусственный интеллект. — Ред.), прежде чем он пойдет дальше», — говорится в материале.

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В декабре прошлого года Кэмерон сообщал об обсуждении повторного запуска франшизы «Терминатор». Он хочет сосредоточиться на теме искусственного интеллекта, а не на «сумасшедших роботах».

Режиссер занимался постановкой первых двух фильмов в истории о Терминаторе. В последней части «Терминатор: Темные судьбы» он выступил в качестве сценариста и продюсера.

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