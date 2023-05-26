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Названы запрещенные в РФ виды автотюнинга

Эксперт Полунин: в РФ запрещен тюнинг, нарушающий стандарты экологии и безопасности
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Фото: ТАСС/dpa/Roland Weihrauch
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В России все изменения и доработки в автомобиле, которые отличаются от заводских характеристик, должны быть зарегистрированы в ГИБДД. Кроме того, существует тюнинг, который полностью запрещен, рассказал «Известиям» 26 мая генеральный директор Larte Design, резидент технопарка «Сколково» Дмитрий Полунин.

«В России запрещен тюнинг, который приводит к нарушению экологических стандартов и стандартов безопасности. Например, изменение конструкции выхлопной системы, которая исключает фильтрующие элементы, сажевый фильтр и т.п. (для извлечения иного звука выхлопа)», — рассказал Полунин.

Также, по его словам, запрещается устанавливать мигающую светотехнику, которая напоминает проблесковые маячки специального транспорта.

«Под это требование подпадают и пульсирующие стоп-сигналы, ставшие модным аксессуаром в 2020–2021 годах. Нельзя также пользоваться многотональными звуковыми сигналами, похожими на сирены, даже если речь идет о детских игрушках и портативных колонках», — добавил эксперт.

Он также рассказал, что нельзя устанавливать сиденья в грузовом отсеке без получения разрешения на перевозку пассажиров. Запрещено тонировать фары нельзя тонировать, причем любой пленкой, даже с минимальным затемнением.

Кроме того, запрещенным тюнингом автомобиля считается самостоятельная замена ламп. Как отметил Полунин, разрешается устанавливать только фары в сборе и только сертифицированные модели.

Еще одним запретом, по его словам, является установка фаркопа (тягово-сцепного устройства) на автомобили, характеристики которых не предусматривают буксировку прицепов.

Полунин также рассказал, нужно ли узаконивать установку багажника на крыше.

«В России регистрация багажника на крыше не требуется, если он установлен на автомобиле временно и не превышает допустимые размеры. Однако если багажник на крыше используется постоянно или имеет габаритные размеры, превышающие установленные нормы, то его необходимо зарегистрировать в ГИБДД», — объяснил он.

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В декабре 2022 года специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «Автодом» рассказали, что за тюнинг без регистрации в ГИБДД грозит штраф от 500 до 800 рублей. А если в течение 10 дней автомобилист не оплатит штраф, он увеличится до 5 тыс. рублей. Кроме того, машина с незарегистрированным тюнингом будет снята с учета и не пройдет техосмотр.

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