Губернатор заявил о падении двух беспилотников в Краснодаре
Причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал он в своем Telegram-канале.
Кондратьев также пообещал в ближайшее время помочь восстановить повреждения и оказать всю необходимую помощь горожанам, жилье которых пострадало в результате инцидента.
Ранее в этот день сообщалось, что в Краснодаре в 4:17 утра в районе улицы Морской произошел хлопок. После этого местные жители опубликовали видео, на которых были видны беспилотники. Также была зафиксирована машина, на которую упали обломки дрона. Жители города в беседе с «Известиями» рассказали о взрыве.