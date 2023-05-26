В ГД назвали абсурдными требования Британии для разморозки российских активов

Великобритания прибегла к излюбленному методу манипуляций и ультиматумов. Об этом 26 мая «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о том, что Лондон может разморозить активы РФ, но только при условии, что Москва выплатит компенсацию Украине за нанесенный ущерб.

«Британия прибегла к излюбленному методу манипуляций и ультиматумов, стремясь прикрыть грабеж, который эта страна облекает в понятие «конфискация замороженных средств». Условия возвращения средств России — это заведомо абсурдные требования. Британия — одна из тех стран, которая особенно яро проводит антироссийскую политику и подбрасывает дрова в жерло украинского конфликта, поэтому требовать от нашей страны выплатить Киеву положенную компенсацию — это цинизм высшей пробы», — сказал Белик.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту тему, заявил, что Великобритания не может ставить никаких условий для разморозки российских активов. Он подчеркнул, что Лондон нарушает международное право.

В феврале российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что Великобритания планирует конфисковать замороженные российские активы и готовит для этого законодательную базу. Келин добавил, что аналогичным вопросом занимаются и в Евросоюзе, и в Вашингтоне.

В том же месяце российский сенатор Григорий Карасин в разговоре с «Известиями» назвал возможное использование замороженных активов России экономическим бандитизмом. Он напомнил, что в Брюсселе забывают о том, что Россия защищает людей от радикал-социализма и заботится о собственной стратегической безопасности на фоне расширения НАТО на восток.

Евросоюз заморозил активы ЦБ РФ на €300 млрд, а также около €19 млрд, принадлежащие российским бизнесменам. До сих пор в странах объединения не найдены легальные пути конфискации активов. Хотя еще в марте Еврокомиссия создала специальную группу по замораживанию и аресту (англ. Freeze and Seize Task Force) для обеспечения лучшей координации применения санкций против российских и белорусских физических, а также юридических лиц. Эта группа в том числе изучает возможность ареста и конфискации средств, принадлежащих лицам из санкционного списка ЕС.