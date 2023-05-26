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В России спрос на новые автомобили увеличился почти на 60% за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Спрос на новые автомобили на площадке по продаже транспорта «Авито Авто» за год увеличился на 57,3%, сообщает в пятницу, 26 мая, пресс-служба сервиса Avito.

Кроме того, сообщают аналитики «Авито Авто», количество объявлений о продаже новых автомобилей на платформе год к году увеличилось на 22% в мае. По данным экспертов, средняя цена нового автомобиля в период с 1 по 24 мая 2023 года составила 2 920 000 рублей.

Как правило, наиболее большим спросом в мае 2023 года пользовались такие бренды, как Lada, Haval, Kia, Chery и Geely.

Lada Granta стала самым упоминаемым российским автомобилем в соцсетях

19 мая стало известно, что Lada Granta стала самым упоминаемым российским автомобилем в соцсетях. В период с октября 2022 года по апрель 2023-го в соцсетях самым упоминаемым автомобилем российского производства стал бюджетник Lada Granta. Всего пользователи социальных сетей говорили об автомобиле более 250 тыс. раз, сообщают 18 мая аналитики «СберМаркетинга».

На втором месте расположилась другая модель АвтоВАЗа ― Lada Vesta (около 230 тыс. упоминаний). Тройку лидеров замыкает «Москвич 3» с 117 тыс. упоминаний. Чаще всего о кроссовере писали осенью, когда в Москве стартовало производство новинки.

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