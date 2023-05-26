В Госдуме рассказали о предлагаемых изменениях в части назначения соцподдержки

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий единые требования к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи. В частности, предлагается изменить порядок расчета среднедушевого дохода малоимущей семьи. О том, как это должно будет работать на практике, «Известиям» 26 мая рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Как сообщается на сайте Госдумы, законопроект был принят депутатам в первом чтении 25 мая. Он предусматривает унификацию требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. В частности, предлагается изменить подход к расчету среднедушевого дохода малоимущей семьи и перейти от понятия «домохозяйство» к понятию «семья».

Как объяснил Чаплин, сейчас, чтобы признать семью нуждающейся, складывается доход всех членов семьи, которые прописаны в квартире.

«Условно говоря, живут в семье мама, папа, ребенок и бабушка с дедушкой. Старшее поколение финансово не принимает участие, а только мама и папа. Но при расчете дохода семьи их пенсии учитываются. Соответственно, получается намного больше прожиточного минимума, и семья не признается малоимущей и не получает соцвыплаты. Изменения в законодательстве позволят признать отдельную семью нуждающейся при учете дохода супруга и супруги, их несовершеннолетних детей, которые учатся очно», — рассказал депутат.

Он также добавил, что социальные выплаты, помимо инвалидов и многодетных семей, положены малоимущим семьям. Под эту категорию подпадают семьи, в которых средний доход на одного члена семьи за последние три месяца был ниже МРОТ.

«Если в семье есть безработные, то нужны официальные документальные обоснования, с чем это связано: уход за ребенком до трех лет, очное обучение, беременность. Или же можно получить официальный статус безработного, но для этого придется встать на учет в центре занятости. Все малоимущие семьи, в которых ребенок родился с 2018 года, вправе получать федеральное ежемесячное пособие в размере прожиточного минимум на ребенка в регионе за текущий год. Пособие выплачивают на ребенка и до тех пор, пока ему не исполнится три года», — подчеркнул Чаплин.

29 марта доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что пособия на детей увеличат при переоформлении выплат в апреле. При этом размер ежемесячного пособия на детей может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума, расчет выплат будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.

По ее словам, граждане обязаны информировать территориальный орган Социального фонда об изменениях, влияющих на получение пособия в течение месяца с даты изменения обстоятельств.