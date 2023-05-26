В Ачинске экс-супругов приговорили к шести годам тюрьмы из-за ограбления банка

В Ачинске суд приговорил разведенную пару к шести годам колонии по делу о хищении более 22 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края 26 мая.

Обвиняемая работала кассиршей в банке. Именно она в период с 2018 по 2021 год регулярного обкрадывала банк. Всего она украла 22 млн рублей. Уточняется, что длительный период времени ей удавалось скрывать недостачу в кассе банка, формируя пачки из купюр «банка приколов».

В полицию заявление о пропаже денег от офиса банка поступило в конце 2021 года. Тогда же мать кассирши заявила о ее пропаже. Девушку объявили в уголовный розыск. Через неделю она сама сдалась следствию после разговора с матерью.

Позже кассирша и ее муж были арестованы — отмечалось, что женщина имела доступ к сейфу и под влиянием мужа похищала деньги.

Для обоих бывших супругов срок отбывания в тюрьме составляет шесть лет.

«Помимо основного наказания женщине назначены принудительные меры медицинского характера», — говорится в сообщении.

Основаниями для применения подобных мер являются совершение преступления в состоянии невменяемости, заболевание психическим расстройством после совершения преступления или, например, подтвержденная психическая нестабильность, не исключающая вменяемости. В таком случае осужденного принудительно помещают в психиатрическую клинику или прикрепляют к нему психиатра, согласно УК РФ ст. 99.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге банда подростков ограбила мужчину и открыла стрельбу по прохожему, ставшему свидетелем преступления. Трое несовершеннолетних были переданы родителям, с 18-летнего юноши взяли обязательство о явке.