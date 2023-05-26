На Сабантуй в Астраханской области привезли котел на 4 тыс. порций шурпы
В Астраханской области гости Сабантуя смогут отведать шурпу из баранины, сваренную в огромном казане. Котел на 4 тыс. порций уже установили на площадке мероприятия, сообщает «Астрахань-24» в пятницу, 26 мая.
ХIII Всероссийский сельский Сабантуй состоится 27 мая в селе Три Протока Приволжского района. На праздник уже начали съезжаться участники, в их числе представители Союза организации потребительской кооперации Татарстана.
Также в регион прибыл большегруз со всем необходимым: палатки, тульский латунный самовар на 300 л и сам казан. В день Сабантуя в традиционном котле приготовят шурпу, а рядом поставят дровяную печь для выпечки оладий.
Ранее сообщалось, что на праздновании Сабантуя организуют верблюжьи бега, которые в России считаются уникальными соревнованиями. Главный приз — 200 тыс. рублей.