Уникальные для России верблюжьи бега проведут в Астраханской области

В Астраханской области на праздновании Сабантуя организуют верблюжьи бега, которые в России считаются уникальными соревнованиями. Они проводятся уже более 20 лет.

«Астрахань-24» пишет, что верблюдов породы калмыцкие бактирианы выращивают в Астраханской области. Это самые крупные представители своего вида. В Астраханской области самое большое поголовье в России. Оно достигает 3 тыс. голов.

Один из будущих наездников рассказал, что готовить верблюдов к скачкам очень тяжело. Это животные с характером, во время забега они могут лечь и не двигаться или вообще уйти с дистанции.

В этом году на Всероссийском сельском Сабантуе в бегах планируют участвовать 22 верблюда. Главный приз — 200 тыс. рублей.

ХIII Всероссийский сельский Сабантуй состоится 27 мая.

Ранее сообщалось, что на частной базе в Омской области верблюд напал на сторожа. По видеозаписям установлено, что сотрудник взял животное за поводья и ударил по морде, после чего верблюд и проявил агрессию.