На Арбате откроют выставку в честь 200-летия со дня рождения Островского
На улице Арбат 27 мая откроется выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения драматурга и писателя Александра Островского. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Выставку подготовили в рамках общероссийской акции «Библионочь». Основой экспозиции станут архивные документы и материалы о спектаклях, которые ставились по пьесам Островского на сцене Малого театра.
«Выставка продлится до 15 июня. Москвичи и туристы смогут проследить театральную историю произведений Островского с конца XIX века до наших дней. На Арбате представят афиши и программки спектаклей, поставленных еще при жизни писателя», — рассказала Сергунина.
В экспозицию также включат фотографии сцен из постановок «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», «Бедность не порок», «Без вины виноватые», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Волки и овцы», «Василиса Мелентьева». В них были задействованы такие артисты, как Юрий Каюров, Элина Быстрицкая, Вера Пашенная, Елена Гоголева, Михаил Жаров, Игорь Ильинский.
Кроме того, на выставке представят эскизы декораций и костюмов к спектаклям. Посетители увидят работы сценографа Константина Юона, живописца Бориса Волкова, театральных художников Василия Рождественского и Сергея Иванова.
Проект подготовлен столичным департаментом культуры, Московской дирекцией массовых мероприятий и Государственным академическим Малым театром.
Акция «Библионочь» стартует в Москве 27 мая. В рамках проекта запланировано более 700 мероприятий: спектакли, лекции, концерты и мастер-классы.