Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции признали, что НАТО подливает масла в огонь на Украине
Происшествия
В ЯНАО огонь полностью охватил многоквартирный дом
Мир
Шольц заявил, что намерен со временем провести разговор с Путиным
Мир
МИД РФ положительно оценил мирную инициативу папы римского по Украине
Мир
Додик заявил об изучении возможности оплаты российского газа в рублях
Спорт
Форвард «Далласа» Павелски обошел Овечкина по голам в плей-офф НХЛ
Мир
Американский экономист указал на две организованные США провокации на Украине
Наука и техника
Ученые придумали текстильные датчики для мониторинга кислотности среды
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в выходные
Общество
В новых регионах России зарегистрировано 11 СМИ
Мир
В самолете Asiana во время полета открылась дверь
Общество
ФСБ задержала троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году

Движение электросамокатов запретят в парке Нижнего Новгорода с 1 июня

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности ограничат в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Запрет вступит в силу с 1 июня.

В мае сотрудники парка провели публичный опрос местных жителей. Порядка трети горожан поддерживали полный запрет на средства индивидуальной мобильности, еще часть респондентов выступила за частичное ограничение движения. По данным ИА «НьюсНН», ограничение не распространяется на велосипеды.

Кроме того, с 1 июня парк переходит на летний режим работы. Зайти на территорию «Швейцарии» можно с 5:00 до 23:00, покинуть парк необходимо до 0:00.

В Тюменской области ГИБДД усилит контроль над водителями электросамокатов. По данным ведомства, от жителей Тюмени поступают многочисленные жалобы на средства индивидуальной мобильности на тротуарах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023