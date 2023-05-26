Движение электросамокатов запретят в парке Нижнего Новгорода с 1 июня

Движение электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности ограничат в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Запрет вступит в силу с 1 июня.

В мае сотрудники парка провели публичный опрос местных жителей. Порядка трети горожан поддерживали полный запрет на средства индивидуальной мобильности, еще часть респондентов выступила за частичное ограничение движения. По данным ИА «НьюсНН», ограничение не распространяется на велосипеды.

Кроме того, с 1 июня парк переходит на летний режим работы. Зайти на территорию «Швейцарии» можно с 5:00 до 23:00, покинуть парк необходимо до 0:00.

В Тюменской области ГИБДД усилит контроль над водителями электросамокатов. По данным ведомства, от жителей Тюмени поступают многочисленные жалобы на средства индивидуальной мобильности на тротуарах.