Контроль над использованием электросамокатов усилят в Тюмени

В Тюменской области ГИБДД усилит контроль над водителями электросамокатов. Об этом ИА «Ура.ру» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

По словам собеседника агентства, жители Тюмени начали жаловаться на водителей электросамокатов, которые, в частности, ездят по тротуарам на большой скорости. От этого могут пострадать другие люди, сказал источник.

Информацию об этом в пресс-службе областной Госавтоинспекции подтвердили. Там рассказали, что с водителями самокатов проводят разъяснительные беседы. Этим занимаются все наряды ДПС ежедневно.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что в Москве 63 человека стали жертвами ДТП с участием электрических самокатов в период с января по апрель 2023 года. Всего на дорогах за четыре месяца произошло 60 столкновений с участием самокатов, «средств индивидуальной мобильности малой мощности» мощностью до 250 Вт. Погибших нет.