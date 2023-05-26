Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве недалеко от платформы Чухлинка. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице.

По словам источника, пожарные быстро потушили огонь. Правоохранительные органы ищут виновных в поджоге.

Ранее в этот день в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад с поддонами на площади 100 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 00:06 мск. Для ликвидации возгорания задействовали 27 человек личного состава и шесть единиц техники МЧС.