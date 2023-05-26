Писатель Ян Таксюр рассказал о пребывании в украинской тюрьме

Украинский писатель Ян Таксюр, отсидевший за критику и симпатии к России, назвал тюрьму в Украине серьезным испытанием. Об этом в пятницу, 26 мая, он заявил в беседе с «РИА Новости».

«Все, кто были со мной в камере в спецкорпусе, кроме меня, давление испытывали… На меня не было команды, видимо… Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды», — сообщил Таксюр.

Поэт уточнил, что некоторое время он сидел в «криминальной камере» с угнетающей атмосферой, несмотря на хорошее отношение со стороны сокамерников и отсутствие команды «прессовать».

Таксюр назвал тюрьму серьезным испытанием, где приходится проводить время в одиночестве и нельзя никуда двинуться.

В этот же день на сайте Союза православных журналистов сообщалось, что украинского тележурналиста и поэта Яна Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена после вынесения ему судебного приговора.

Украинский писатель Ян Таксюр был заподозрен властями Украины в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Его задержали 10 марта 2022 года, он провел в заключении несколько месяцев. В августе 2022 года украинские СМИ сообщили, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 млн гривен.

Семья писателя просила выпустить его из СИЗО ввиду того, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Сам Таксюр заявил, что его преследуют за инакомыслие. Писатель также выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее, 28 апреля, посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко выразил мнение, что киевский режим систематично нарушает права человека и пытается ликвидировать независимую прессу.

21 апреля стало известно, что суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. СБУ вменяет ему сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, также ему заявили, что он «проклинал президента».