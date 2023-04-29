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Посол РФ в Сербии назвал нарушение прав человека нормой для Киева

Посол Боцан-Харченко назвал нарушение прав человека нормой для Киева
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Фото: ТАСС/Павел Бушуев
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Киевский режим систематично нарушает права человека и пытается ликвидировать независимую прессу. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 28 апреля возмутился тем, что подобная демонстрация «европейских ценностей» стала нормой для Украины.

«К сожалению, нормой для нынешних властей Украины стало системное нарушение прав человека, подавление инакомыслия, оголтелая государственная пропаганда, де-факто ликвидация независимой прессы и оппозиционных политических партий», — приводит его слова ТАСС.

Соответствующим образом дипломат прокомментировал составление Киевом таблицы с «правильной» терминологией, предназначенной для сербских СМИ. В указаниях, разосланных ранее украинским МИД в редакции белградских средств массовой информации содержались такие пункты, как требование не использовать оборот «российская специальная военная операция». Вместо этого писать и говорить «неспровоцированное военное вторжение России на Украину, начавшееся в 2022 году». Также Киев предложил указывать сербским изданиям, что якобы «каждый россиянин несет ответственность за преступления России на Украине», если он поддерживает спецоперацию.

Боцан-Харченко назвал киевский режим «подручным» Вашингтона. По его словам, подобное навязывание цензуры является проявлением соблюдения Украиной «пресловутых европейских ценностей». Также посол отметил, что на такие требования сербские СМИ ответили возмущением.

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Ранее, 24 апреля, комитет по внешней политике народной скупщины (парламента) Сербии не поддержал проект резолюции о введении санкций против России, предложенный председателем комитета и депутатом от Партии свободы и справедливости Борко Стефановичем.

На следующий день сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич поделился с «Известиями», что скоро вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины. Представители партии «Двери» и патриотической оппозиции предлагали декларации и резолюции о неприменении санкций к России и об укреплении сотрудничества, но это не было принято членами Сербской прогрессивной партии и Социалистической партии Сербии, добавил депутат.

При этом, как 6 апреля указывал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями», Евросоюз оказывает беспрецедентное давление на Сербию.

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