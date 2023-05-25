Сборная Латвии обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Латвии 25 мая обыграла шведов в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе сборной Латвии шайбы забросили нападающие Данс Локмелис и Микс Индрашис (46), а также защитник Янис Якс. Единственный гол шведов на счету защитника Тимоти Лильегрена.

Латвия впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира. Матч против Канады состоится 27 мая. Также в этот день пройдет вторая игра полуфинала ЧМ между сборными Германии и США.

Ранее в этот день сборная Германии по хоккею обыграла Швейцарию в четвертьфинале ЧМ по хоккею, игра завершилась со счетом 3:1. Также полуфиналистом турнира стали американцы, обыгравшие Чехию со счетом 3:0.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.