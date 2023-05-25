Открытое горение в доме на Никитском бульваре в Москве ликвидировано

Открытое горение, произошедшее в доме на Никитском бульваре в центре Москвы, ликвидировано. Об этом 25 мая сообщил источник «Известий».

«В 21:11 пожар ликвидирован. Произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на площади 60 кв. м.», — рассказали в экстренных службах.

Пожар вспыхнул ранее в этот день в доме 12. По данным «Известий», возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Огонь распространился по всей площади помещения на 60 кв. м. Спасены девять человек.

Четыре года назад, в ночь на 4 февраля в 2019 году, в этом доме уже происходил крупный пожар. Тогда площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. СМИ сообщали, что возгорание началось в восьмикомнатной квартире дирижера Юрия Башмета.

В результате ЧП погибло восемь человек, в числе которых двое детей. При этом СМИ сообщили, что в ходе разбора завалов были найдены обгоревшие останки девятой жертвы. В столичном СК информацию об этом не подтвердили.

Источник в МЧС сообщал, что причиной пожара стало замыкание старой проводки между третьим и четвертым этажами.