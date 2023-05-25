Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Французский певец Жан-Луи Мурат ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом 25 мая сообщает DailyNews.
Как дополняет «Газета.Ru», музыкант скончался в своем доме в Оверни. О месте и времени прощания с ним информация не приводится.
Жан-Луи Берго, позже взявший творческий псевдоним Мурат, родился 28 января 1952 года. Музыкой он увлекался с детства, посещал студию духовых инструментов.
Музыкальную карьеру начал в 1977 году, основав рок-группу Clara, в которой был вокалистом и автором песен.
В 1981 году артист записал дебютную пластинку. Через год он выпустил мини-альбом Suicidez-vous, Le Peuple est mort. Вершин чартов Мурат достиг в 1991 году благодаря дуэту с певицей Милен Фармер.
За всю жизнь артист выпустил около 20 альбомов.
«В своих альбомах я рассказываю в мельчайших подробностях всю свою сентиментальную жизнь, начиная с начала моей карьеры», — говорил музыкант.