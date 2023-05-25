ФК «Локомотив» продлил соглашение с нападающим Артемом Дзюбой

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой. Соглашение с нападающим рассчитано до конца следующего сезона. Как отметили в пресс-службе «железнодорожников» переговоры о новом контракте прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 11 матчей и забил восемь мячей.

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