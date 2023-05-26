Названы самые дешевые однушки в пяти крупнейших мегаполисах РФ

Аналитики «Авито Недвижимости» провели исследование и выяснили, сколько стоят самые дешевые и наиболее дорогие однокомнатные квартиры на первичном и вторичном рынках недвижимости в пяти крупнейших мегаполисах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани. О результатах они рассказали «Известиям» 26 мая.

Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов отметил, что с начала года наблюдается небольшой рост на однушки в новостройках (+1%) и на вторичном рынке (+2%).

При этом жилье такого формата в новых домах для россиян становится доступнее. По словам Попова, в столице однокомнатные квартиры по сравнению с январем подешевели на 6%, в Санкт-Петербурге — на 4%, в Екатеринбурге — на 2%.

На вторичном рынке Москвы цены на однушки в статусе апартаментов начинаются от 2,8 млн рублей, полноценная квартира стоит от 4,1 млн рублей. Самая дорогая такая недвижимость обойдется в 95 млн рублей.

Если покупатель рассматривает новый дом, то дешевле всего однушку он может найти в Новой Москве — от 5,5 млн рублей. В то время как самая дорогая квартира продается за 184 млн рублей.

В Санкт-Петербурге самая дешевая такая недвижимость на вторичном рынке жилья стоит от 3,2 млн рублей, наиболее дорогая — 71,5 млн рублей. В новостройках цены на однушки начинаются от 3,2 млн рублей, наиболее дорогой вариант — за 52 млн рублей.

В Новосибирске на вторичном рынке самое дешевое однокомнатное жилье можно найти за 1,7 млн рублей, самое дорогое — за 15 млн рублей. Минимальная цена новой однушки — 1,7 млн рублей, максимальная — 30 млн рублей.

В то же время в Екатеринбурге взять однушку можно за 1,3 млн рублей, самый дорогой вариант стоит 21,5 млн рублей. При этом однокомнатные квартиры в новостройке от 2,7 млн рублей, максимальная цена — 29,4 млн рублей.

В столице Татарстана на вторичном рынке цены на однокомнатное жилье начинаются от 1,5 млн рублей, самый дорогой объект в Казани предлагается за 21 млн рублей. Самая дешевая однушка стоит 3,6 млн рублей, наиболее дорогой вариант — 34,8 млн рублей.

Ранее, 16 мая, аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка рассказали «Известиям», что в целом по России цены на вторичную недвижимость в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за 1 кв. м.