Проукраинская акция в Амстердаме обернулась провалом — жители города несут цветы к российскому танку, который якобы был захвачен ВСУ и теперь выставлен на площади Лейдсеплейн.

Размещая тяжелую технику, проукраинские активисты рассчитывали на поддержку со стороны европейцев, однако местные жители пришли к танку с пророссийскими лозунгами и флагами РФ, требуя от своего правительства прекращения поставок вооружений киевскому режиму.

В феврале танк был выставлен в Берлине напротив российского посольства. Его дуло было направлено в сторону дипмиссии. На следующий день местные жители начали приносить к нему красные розы в память о погибших русских солдатах. Цветы также возложил праправнук первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который призвал к переговорам и напомнил, что никто не хочет противостояния с Россией.

Позже активисты с танка сорвали украинский флаг.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.