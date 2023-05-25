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Aston Martin представил роскошный 671-сильный спорткар DB12

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Фото: Aston Martin
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Британский производитель эксклюзивных спортивных автомобилей Aston Martin анонсировал 25 мая новую модель класса Gran Turismo ― DB12.

Новинка следует той же философии, что и ставший культовым в 1960-х годах автомобиль Aston Martin DB5, наиболее запомнившийся обывателю по первым фильмам про Джеймса Бонда с участием Шона Коннери в главной роли.

DB12 ― первая ласточка Aston Martin, выпущенная под руководством Лоуренса Стролла, канадского бизнесмена, который получил контрольный пакет акций компании.

Автомобиль оснащен двигателем типа V8 на основе блока Mercedes объемом 4 л, мощность которого достигает 671 л.с. Первую сотню спорткар набирает за 3,5 с, а его максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Aston Martin DB12 ― одна из восьми новых моделей, которые британский производитель представит в ближайшие три года. Известно, что модельный ряд новинок будет состоять не только из автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но и из электрокаров и гибридных версий.

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