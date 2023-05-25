Названы регионы РФ с самой сложной ситуацией с лесными пожарами

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами по состоянию на 24 мая зафиксирована в Забайкальском крае, а также Свердловской и Амурской областях. Об этом «Известиям» 25 мая рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В 21 регионе России продолжаются работы по тушению 71 лесного пожара на площади 10 482 га, в частности, двух пожаров в Забайкальском крае на площади 4705 га, 24 пожаров в Свердловской области на площади 3678 га (из них локализовано 16 на площади 2035 га) и двух пожаров в Амурской области на площади 1180 га.

Работы по тушению ведутся в Тюменской, Челябинской, Иркутской, Томской, Новосибирской, Вологодской, Костромской, Архангельской областях, республиках Бурятия, Алтай, Тыва, Коми, Саха (Якутия), а также Красноярском, Пермском, Хабаровской, Алтайском краях и Ханты-Мансийском АО.

«На тушении задействовано 3 426 человек, 644 единицы техники и 33 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки — 105 воздушных судов», — уточнили в «Авиалесоохране».

23 мая были ликвидированы 94 лесных пожара на площади 4186 га.

С начала года по 24 мая на территории России возникло 4489 лесных пожаров на площади 877 547 га. Из них ликвидировано 4418, из которых 86,2% — в первые сутки.

«Все лесные пожары находятся под контролем. Ведется беспрерывный космический мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, авиационное, наземное патрулирование, видеомониторинг обстановки», — подытожили в Авиалесоохране.

17 мая глава МЧС Александр Куренков, докладывая об обстановке президенту РФ Владимиру Путину, сообщил, что почти во всех регионах страны начался пожароопасный сезон. При этом он подчеркнул, что один из наиболее подверженных пожарам регионов — Свердловская область. Там число очагов возгораний выросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом.