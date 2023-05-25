Олимпийская чемпионка Ласицкене завершила международную карьеру

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завершила международную карьеру. Об этом она заявила 25 мая.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Всё давно решено, что бы мы ни делали. Я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я еще не готова завершать карьеру. Хочу еще попрыгать», — сказала она на командном чемпионате России в Сочи.

Спортсменка заняла на соревнованиях второе место с результатом 1,88 м.

30-летняя Ласицкене является обладательницей золотой медали летних Олимпийских игр в Токио, прошедших в 2021 году, а также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей Бриллиантовой лиги.

Ранее, 23 марта, совет World Athletics восстановил статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после семилетнего отстранения. Решение было принято по рекомендации рабочей группы под руководством Руне Андерсена. Он отметил, что федерация выполнила все условия допуска.

При этом президент международной федерации Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты всё еще не могут участвовать в международных соревнованиях. Он отметил, что в течение ближайших недель будут определены условия, при которых отстранение российских и белорусских спортсменов может быть отменено.

1 марта 2022 года стало известно, что российские и белорусские спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях World Athletics, в том числе под нейтральным статусом. Спортсменов, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии отстранили на фоне ситуации в Донбассе.

Ряд международных спортивных организаций ввел в отношении России рестрикции после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В Москве и Минске отмечали, что такие меры являются политизацией спорта.