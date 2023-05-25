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Правительство РФ подготовило Концепцию технологического развития до 2030 года

Мишустин сообщил, что готова Концепция технологического развития РФ до 2030 года
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Правительство подготовило Концепцию технологического развития до 2030 года, сообщил 25 мая на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, решение по документу принято.

«Президент подчеркивал необходимость существенно увеличить возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и создание новых рабочих мест. По поручению главы государства подготовлена Концепция технологического развития на период до 2030 года», — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что работу над концепцией вели на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, представителей предприятий, научных центров, регионов, членов правительства, глав госкомпаний и госкорпораций.

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В апреле первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совете по вопросам интеллектуальной собственности в Совфеде отметил, что Концепция технологического развития России до 2030 года будет утверждена правительством страны в ближайшие дни.

По его словам, России необходимо за 5–7 лет сделать существенный рывок в технологическом развитии.

21 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с президиумом Совета по науке и образованию до 15 октября представить предложения по изменениям в стратегию научно-технологического развития страны с учетом имеющихся и прогнозируемых вызовов.

Также глава государства дал поручение кабмину представить идеи по уточнению результатов и показателей в сфере научно-технологического развития России к 2030 году.

В феврале Путин заявил, что России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны.

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