Две станции саратовского метро не вошли в список объектов ГО

В Самаре две станции метро отказались признать объектами гражданской обороны. Об этом стало известно после публичных слушаний регионального министерства строительства по исполнению областного бюджета.

Решение о том, что станции «Алабинская» и «Российская» не являются объектами ГО, приняла комиссия по ЧС в 2022 году. Остальные станции метрополитена, от «Юнгородка» до «Московской», вошли в список объектов ГО. Как пишет НИА «Самара», причина — в глубине, на которой станции расположены.

Ранее сообщалось, что на 10 действующих станциях метро Самары могут укрыться почти 55 тыс. человек. К 2025 году, когда будет готова станция «Театральная», эта цифра возрастет до 73 тыс. человек.