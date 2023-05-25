Кроссовер наехал на пенсионерку во дворе дома в Саратове
Водитель кроссовера сбил пожилую женщину в Кировском районе Саратова, сообщает городская Госавтоинспекция в четверг, 25 мая.
ДТП произошло в 9:30 у дома № 80А по улице Танкистов. Мужчина за рулем Mitsubishi Outlander наехал на 82-летнюю женщину.
Пенсионерку госпитализировали с различными травмами. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Ранее в этот же день сообщалось, что иномарка сбила четырехлетнего ребенка во дворе дома на севере Волгограда. В результате ДТП ребенок получил травмы.