Иномарка сбила четырехлетнего ребенка во дворе дома на севере Волгограда

В Тракторозаводском районе Волгограда водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает региональное ГУ МВД России.

Наезд произошел накануне вечером, 24 мая, на улице Костюченко. 50-летний водитель Kia Sportage возле дома № 3 сбил четырехлетнего мальчика, который перебегал дорогу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медучреждение, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру». Информации о состоянии пострадавшего не приводится.

В региональном ГУ МВД отмечают, что в тот же день еще одно ДТП с участием ребенка-пешехода случилось в городе Волжский. 23-летний водитель Toyota RAV4 совершил наезд на семилетнюю девочку, которая двигалась по парковке торгового центра на бульваре Профсоюзов. Пострадавшую доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зафиксировано 664 нарушения правил дорожного движения. За вождение в состоянии опьянения задержаны 17 человек.