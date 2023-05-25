Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя и града в Москве

Водителям следует быть внимательными за рулем на дорогах Москвы в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в четверг, 25 мая.

«По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер. Просим водителей быть внимательными на дороге», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Автомобилистам посоветовали держать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме этого, водителям рекомендовали не оставлять машины под шаткими конструкциями и деревьями.

Ранее в этот день синоптики рассказали, что в четверг в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и до 24 градусов тепла, сообщается на сайте kp.ru.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, ночью похолодает до +9.