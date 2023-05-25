Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС, сообщили в четверг, 25 мая, в суде.

«Суд постановил: административное исковое заявление удовлетворить, ликвидировать политическую партию «Партия народной свободы» — ПАРНАС», — приводит «РИА Новости» верикт судьи Олега Нефедова.

С иском в суд обратилось Министерство юстиции России. Ранее суды ликвидировали несколько региональных отделений партии.

Представитель Минюста отметила, что законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов федерации, а у ПАРНАСа их всего 40.

2 июня прошлого года стало известно о том, что лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов уехал из России.