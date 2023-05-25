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Ведущие кинопродюсеры добавят на «Кинокарту России» свои фильмы

«Кино-театр.ру»: ведущие продюсеры добавят на «Кинокарту России» свои фильмы и создадут маршруты
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Ведущие российские кинопродюсеры добавят на интерактивную «Кинокарту России» свои фильмы и создадут эксклюзивные маршруты. Об этом 25 мая сообщили исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Ольга Жукова и главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов, они стали стратегическими партнерами. Такое сотрудничество обещает ускорить процесс наполнения онлайн-карты информацией.

Проект «Кинокарта России» расскажет широкой аудитории, где снимались или снимаются сейчас фильмы и сериалы, сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

«Для нас это партнерство является очень важным — поддержка со стороны продюсеров имеет огромное значение для дальнейшего развития проекта. Мы сможем в довольно небольшие сроки превратить «Кинокарту» в масштабную энциклопедию съемок российского кино», — приводятся слова Просянова на портале.

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«Кинокарта России», благодаря которой можно узнать адреса, по которым снимались известные киноленты, была запущена в середине мая. Так, в Карелии указаны места съемок сериала «Эпидемия» и первого российского 3D-фильма «Темный мир», а также где пела «Катюшу» Женя Камелькова из «А зори здесь тихие». В Ярославле это Волжская набережная, с которой начинается «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и которая появляется и в заснеженном сне Скрипача из «Кин-дза-дзы» Георгия Данелии, и в антивоенной драме Григория Чухрая «Чистое небо», и в мелодраме Павла Любимова «Женщины», и в «Аритмии» Бориса Хлебникова. На Чукотке снимали ленты «Как я провел этим летом», «Китобой», «Выход».

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