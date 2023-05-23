Запущена интерактивная «Кинокарта России»

На портале «Кино-Театр.Ру» запущен интерактивный проект «Кинокарта России» — онлайн-карта, на которой будут обозначены места съемок фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. Благодаря ей можно будет узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались известные ленты.

Например, в Карелии отмечены места съемок сериала «Эпидемия» и первого российского 3D-фильма «Темный мир», а также где распевала «Катюшу» Женя Камелькова из «А зори здесь тихие». В Ярославле обозначена Волжская набережная, с которой начинается «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и которая появляется и в заснеженном сне Скрипача из «Кин-дза-дзы» Георгия Данелии, и в антивоенной драме Григория Чухрая «Чистое небо», и в мелодраме Павла Любимова «Женщины», и в «Аритмии» Бориса Хлебникова. На Чукотке снимали ленты «Как я провел этим летом», «Китобой», «Выход».

Добавлять кинометки смогут не только создатели проекта, но и авторы фильмов, чтобы поделиться со зрителями деталями готовящихся и уже снятых проектов, а также обычные пользователи, у которых после авторизации на сайте появится возможность прикреплять фотографии с подписями. В дальнейшем по выделенным местам будут составлены уникальные туристические киномаршруты, частью которых станут и личные истории пользователей портала.

«Мы видим серьезную потребность индустрии в географическом объединении на одном ресурсе. «Кинокарта» — это, по сути, некая интерактивная энциклопедия кино, где о фильмах можно будет узнавать с помощью их координат. Мы призываем всех желающих заполнять карту и делиться своими семейными историями, связанными со съемками кино. Хотим, чтобы «Кинокарта» объединила таким образом как создателей фильмов, так и их зрителей, а также вдохновила всех на кинопутешествия», — отметил руководитель проекта Владимир Гнездилов.

Главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов указал на важность этого проекта для сайта.

«Мы создаем новую среду для взаимодействия всех участников киноиндустрии и хотим показать, что кино снимается далеко не только в Москве и Петербурге. Наша карта наглядно докажет, насколько сильно разные регионы России вовлечены в кинопроцесс. Кроме того, кино может стать важной составляющей туристической привлекательности регионов, и мы всячески продвигаем такое туристическое направление, как кинопутешествия. Мы уже видим дальнейшие пути развития «Кинокарты» и надеемся, что этот проект будет очень востребован», — сказал он.

«Кинокарта России» создана при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).