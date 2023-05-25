Опубликованы кадры допросов готовивших теракты на объектах ядерной энергетики

Задержанные сотрудниками ФСБ участники диверсионно-террористической группы (ДТГ) пытались подорвать опоры линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Кадры допросов готовивших теракты публикуют «Известия» 25 мая.

Силовики задержали двоих подозреваемых — граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко, в розыск объявлен также гражданин Украины и России Юрий Кищак. Всех троих диверсантов осенью 2022 года завербовал сотрудник Службы внешней разведки Украины СВРУ подполковник Виталий Горбатюк.

«В нашу задачу входил подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. В задачи Кищака входила транспортировка взрывчатых веществ до территории Российской Федерации с помощью большегрузной машины», — рассказал Усатенко.

По его словам, кураторы научили диверсантов пользоваться взрывчатым веществом, детонаторами и таймерами. Диверсант рассказал, что вместе с другими участниками ДТГ они тайно пересекли белорусско-российскую границу в районе Пскова в апреле 2023 года. Затем большегрузная машина привезла им взрывчатые вещества.

Как добавил Майструк, участники ДТГ сделали схрон между Ржевом и Тверью. Там они спрятали взрыватели, таймеры и около 14 кг взрывчатки.

«Задача была — минирование линий электропередачи, сколько сможем. В районе Лихославля заминировали семь опор за один вечер. На второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области, я заминировал три опоры. Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв. Мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли — думали, он подорвался. Мы уехали в сторону Новгорода, с Новгорода — на Порхов, на Великие Луки, в Невеле бросили машину. Кищак уехал в Белоруссию, а я был позже задержан сотрудниками ФСБ», — добавил Майструк.

Усатенко рассказал, что террористы также планировали поехать на юг и заминировать ЛЭП в Калужской и Тульской областях.

«При очередном минировании в Ленинградской области в районе Гатчины несанкционированно сработало взрывное устройство. Мы попытались скрыться с места нарушения, при этом мы разделились, я потерял связь со своими коллегами, остался один. Был задержан сотрудниками ФСБ», — признался Усатенко.

Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники ДТГ пыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

Два участника ДТГ задержаны, один объявлен в розыск. Кроме того, установлены и задержаны пособники диверсантов. Это граждане России, обеспечившие их телефонами и транспортом с поддельными номерами.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).