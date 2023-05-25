Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против РФ и Белоруссии
Мир
Главы МО РФ и Белоруссии подписали документы по содержанию ядерного оружия
Происшествия
В Казани задержали устроившего стрельбу в поликлинике мужчину
Общество
ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики
Политика
Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву
Мир
Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз
Мир
В Харьковской области жительница подорвалась на мине ВСУ
Мир
Путин поздравил глав африканских государств с Днем Африки
Общество
В Крыму заявили о незаконности пребывания полуострова в составе независимой Украины
Спорт
В Париже прекратили уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой
Мир
СМИ сообщили о наибольших поставках по зерновой сделке в Китай, Испанию и Турцию
Культура
Венеция увидит работы российских художников в 2024 году

Опубликованы кадры допросов готовивших теракты на объектах ядерной энергетики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанные сотрудниками ФСБ участники диверсионно-террористической группы (ДТГ) пытались подорвать опоры линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Кадры допросов готовивших теракты публикуют «Известия» 25 мая.

Силовики задержали двоих подозреваемых — граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко, в розыск объявлен также гражданин Украины и России Юрий Кищак. Всех троих диверсантов осенью 2022 года завербовал сотрудник Службы внешней разведки Украины СВРУ подполковник Виталий Горбатюк.

«В нашу задачу входил подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. В задачи Кищака входила транспортировка взрывчатых веществ до территории Российской Федерации с помощью большегрузной машины», — рассказал Усатенко.

По его словам, кураторы научили диверсантов пользоваться взрывчатым веществом, детонаторами и таймерами. Диверсант рассказал, что вместе с другими участниками ДТГ они тайно пересекли белорусско-российскую границу в районе Пскова в апреле 2023 года. Затем большегрузная машина привезла им взрывчатые вещества.

Как добавил Майструк, участники ДТГ сделали схрон между Ржевом и Тверью. Там они спрятали взрыватели, таймеры и около 14 кг взрывчатки.

«Задача была — минирование линий электропередачи, сколько сможем. В районе Лихославля заминировали семь опор за один вечер. На второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области, я заминировал три опоры. Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв. Мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли — думали, он подорвался. Мы уехали в сторону Новгорода, с Новгорода — на Порхов, на Великие Луки, в Невеле бросили машину. Кищак уехал в Белоруссию, а я был позже задержан сотрудниками ФСБ», — добавил Майструк.

Усатенко рассказал, что террористы также планировали поехать на юг и заминировать ЛЭП в Калужской и Тульской областях.

«При очередном минировании в Ленинградской области в районе Гатчины несанкционированно сработало взрывное устройство. Мы попытались скрыться с места нарушения, при этом мы разделились, я потерял связь со своими коллегами, остался один. Был задержан сотрудниками ФСБ», — признался Усатенко.

Диверсии и версии: как ФСБ предотвратила подрывы ЛЭП в канун 9 мая
Агенты украинских спецслужб планировали обесточить Ленинградскую и Калининскую АЭС

Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники ДТГ пыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

Два участника ДТГ задержаны, один объявлен в розыск. Кроме того, установлены и задержаны пособники диверсантов. Это граждане России, обеспечившие их телефонами и транспортом с поддельными номерами.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023