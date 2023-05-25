Эксперт рассказала об интересе российских читателей к болгарской прозе

«Времеубежище» — первая книга на болгарском языке, выдвинутая на Букеровскую премию. И первый роман Георги Господинова, выпущенный в Великобритании. В России ограниченный тираж «Времеубежища» быстро раскупили почти целиком. Книга-победительница переведена на русский язык и издана в России в середине весны тиражом всего 3 тыс. экземпляров, рассказали «Известиям» в издательстве «Поляндрия».

Тираж уже давным-давно закончился: роман «Времеубежище» изначально вызывал большой интерес российских читателей, а после включения книги в шорт-лист премии Букера охота за произведением вышла на новый уровень.

«Сказать точное количество проданных копий сейчас сложно — помимо наших цифр, есть еще большое количество магазинов и маркетплейсов, которые закупали и продавали у себя роман. Книга вышла у нас в первых числах апреля 2023 года: мы торопились, чтобы успеть к ярмарке non/fiction. Там было продано порядка 500 экземпляров, а также свыше 1500 — на сайте и в наших розничных магазинах в Москве и Петербурге. Оставшуюся часть тиража отгрузили нашим партнерам», — рассказала «Известиям» пресс-менеджер издательства Юлия Кузмина.

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