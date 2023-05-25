Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против РФ и Белоруссии
Мир
Главы МО РФ и Белоруссии подписали документы по содержанию ядерного оружия
Происшествия
В Казани задержали устроившего стрельбу в поликлинике мужчину
Общество
ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики
Политика
Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву
Мир
Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз
Мир
В Харьковской области жительница подорвалась на мине ВСУ
Мир
Путин поздравил глав африканских государств с Днем Африки
Общество
В Крыму заявили о незаконности пребывания полуострова в составе независимой Украины
Спорт
В Париже прекратили уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой
Мир
СМИ сообщили о наибольших поставках по зерновой сделке в Китай, Испанию и Турцию
Культура
Венеция увидит работы российских художников в 2024 году

Эксперт рассказала об интересе российских читателей к болгарской прозе

Представитель издательства рассказала об интересе российских читателей к болгарской прозе
0
Фото: TASS/TOLGA AKMEN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Времеубежище» — первая книга на болгарском языке, выдвинутая на Букеровскую премию. И первый роман Георги Господинова, выпущенный в Великобритании. В России ограниченный тираж «Времеубежища» быстро раскупили почти целиком. Книга-победительница переведена на русский язык и издана в России в середине весны тиражом всего 3 тыс. экземпляров, рассказали «Известиям» в издательстве «Поляндрия».

«Я читал «Преступление и наказание» — не сильно понравилось»
Израильский автор детективных бестселлеров Майк Омер — о русских авторах, искусственном интеллекте и интересе к женским персонажам

Тираж уже давным-давно закончился: роман «Времеубежище» изначально вызывал большой интерес российских читателей, а после включения книги в шорт-лист премии Букера охота за произведением вышла на новый уровень.

«Сказать точное количество проданных копий сейчас сложно — помимо наших цифр, есть еще большое количество магазинов и маркетплейсов, которые закупали и продавали у себя роман. Книга вышла у нас в первых числах апреля 2023 года: мы торопились, чтобы успеть к ярмарке non/fiction. Там было продано порядка 500 экземпляров, а также свыше 1500 — на сайте и в наших розничных магазинах в Москве и Петербурге. Оставшуюся часть тиража отгрузили нашим партнерам», — рассказала «Известиям» пресс-менеджер издательства Юлия Кузмина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Временные замки: чем интересен лауреат Букера-2023 Георги Господинов

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023