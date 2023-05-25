Вице-капитан ЦСКА Антонов рассказал о сроках возвращения в команду

В год 100-летия баскетбольный ЦСКА остался без трофеев. Главный тренер команды Эмил Райкович, объясняя причины поражения от «Локомотива-Кубань», выделил травмы лидеров. Своего вице-капитана Семена Антонова армейцы потеряли еще в конце октября, задолго до начала полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Титулованный форвард перенес операцию на ахилловом сухожилии и никак не мог помочь своим партнерам. На закрытии сезона ЦСКА он рассказал «Известиям», когда вернется в строй.

Чемпион Евролиги и бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 Семен Антонов рассказал, что в его карьере это была первая столь тяжелая травма.

«Когда она случилась, то я несколько дней погоревал. Затем сделали операцию и наступил процесс реабилитации, в который я был полностью погружен. Отвечая на ваш вопрос: безусловно, со стороны смотреть игры партнеров тяжело. Особенно с лицевой. Одно дело, когда ты в заявке и смотришь со скамейки. А здесь абсолютно другое видение площадки», — сказал он.

Антонов добавил, что ему придется тренироваться всё лето.

«С тренером по профилактике травматизма ЦСКА Александаром Алексичем у нас расписан четкий план. Три недели работаем, одну отдыхаем. Так что к предсезонке должен быть в полной боевой готовности», — добавил спортсмен.

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