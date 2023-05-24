Совиный фест провели в заказнике в Талдоме

В Талдомском городском округе в Подмосковье состоятся Совиный фест. Мероприятие проходит в девятый раз и уже стало традиционным. Основные события разворачивались в деревне Дмитровка.

Как поясняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Совиный фест посвящен жизни этой необычной птицы. В Музее болот можно увидеть изображение совы на сувенирах, куклах, рисунках и т.д. На ярмарке были представлены эксклюзивные вещи, в том числе и на эту тематику.

На фестивали были совы и сыч. Ими могли полюбоваться все желающие. Для гостей фестиваля организовали экскурсии, под руководством орнитолога прошла лекция в Музее болот.

Агентство отмечает, что этот фестиваль является отличным поводом привлечь внимание к заказнику «Журавлиная родина» и познакомиться поближе с разными видами птиц.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье расширят площадь заказника «Дубровицкий лес», расположенного в горокруге Подольск. Соответствующее решение было принято после нового обследования территории.